Фенербахче договорился о контракте со списанной звездой МЮ
Вингер английского Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо приблизился к переезду в турецкую Суперлигу. Стамбульский Фенербахче вышел с предложением покупки англичанина, утверждает инсайдер Орацио Аккомандо в X.
"Желтые канарейки" предложили 18 млн евро за нападающего. Сам Санчо может получить 12 млн в евровалюте зарплаты в год. Контракт с вингером Фенербахче стремится подписать по схеме 3+1.
Минувший сезон Санчо отыграл за лондонский Челси на правах аренды. Статистика нападающего в рядах "синих" – 41 матч, 5 голов, 10 ассистов. Интерес к нему также проявляют итальянские гранды (Наполи, Ювентус).
Тем временем лондонский Кристал Пэлас сменил совладельца ради дебюта в еврокубках.
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