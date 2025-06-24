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Футбол

Обладатель Кубка Англии сменил совладельца ради старта в еврокубках

Английский клуб избавился от препятствия для участия в Лиге Европы.
Сегодня, 12:45       Автор: Антон Федорцив
Кристал Пэлас / Getty Images
Кристал Пэлас / Getty Images

Американский бизнесмен Джон Текстор продал пакет акций лондонского Кристал Пэлас. Новым совладельцем "орлов" стал его соотечественник Вуди Джонсон, сообщает BBC.

Текстору принадлежали 45 % акций Пэлас. В то же время он остается президентом французского Лиона, что делало невозможным выступление обоих клубов в Лиге Европы 2025/26. Владелец Нью-Йорк Джетс Джонсон отдал за пакет 190 млн фунтов.

Соглашение между американцами должны утвердить английские Премьер-лига и женская Суперлига. Как только стороны получат зеленый свет, Пэлас и Лион будут допущены к турниру. "Орлы" в этом году дебютируют в еврокубках.

Тем временем английский Ноттингем собрался подписать двух футболистов туринского Ювентуса.

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