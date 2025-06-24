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Футбол

Ноттингем нацелился на дуэт из Ювентуса

Участник еврокубков нашел усиление в чемпионате Италии.
Сегодня, 09:37       Автор: Антон Федорцив
Тимоти Веа / Getty Images
Тимоти Веа / Getty Images

Английский Ноттингем Форест ведет переговоры с туринским Ювентусом. "Лесники" стремятся подписать универсала Тимоти Веа и нападающего Самюэля Мбангула, сообщает ESPN.

"Старая синьора" согласилась продать американо-бельгийский дуэт за 22 млн евро. Теперь Ноттингем должен договориться о личных контрактах исполнителей. После закрытия соглашений Форест будет искать еще одного центрфорварда.

В сезоне 2024/25 Веа провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. В свою очередь Мбангула сыграл 32 поединка в общей сложности, в которых оформил 4 гола и 5 ассистов.

Тем временем лондонский Челси и Манчестер Юнайтед готовят обмен списанными звездами.

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