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Футбол

МЮ и Челси могут обменяться ненужными игроками

Топ-клубы АПЛ рассматривают проведение сделки между собой.
Сегодня, 21:59       Автор: Василий Медвидь

Манчестер Юнайтед и Челси могут провести обмен между собой.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, клубы нашли «общие точки соприкосновения», которыми являются Алехандро Гарначо и Кристофер Нкунку соответственно. «Синие» хотят видеть аргентинца у себя, а «красные дьяволы» заинтересованы во французе, поэтому рассматривается прямой обмен игроками.

Будет ли со стороны одного из клубов финансовая доплата за одного из исполнителей, пока неизвестно.

Также непонятно, насколько серьезна вероятность такой сделки.

Напомним, ранее Гарначо и еще нескольких игроков отстранили от тренировок с МЮ.

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