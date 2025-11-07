Звездный защитник Реала возобновил тренировки
Звёздный защитник мадридского Реала Давид Алаба вернулся к тренировкам, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что у 33-летнего австрийца была травма голени, которую он получил 19 октября в матче против Хетафе, тогда Реал выиграл со счётом 1:0.
В пятницу, 7 ноября, Алаба тренировался в общей группе Реала и провёл почти все занятие.
🚨⚪️ David Alaba has returned to team training with Real Madrid squad today ahead of upcoming games. pic.twitter.com/mODPpBbXP5— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2025
Отмечается, что Давид может быть вызван на матч 12-го тура чемпионата Испании против Райо Вальекано, который состоится в воскресенье, 9 ноября.
В этом сезоне Алаба сыграл в 4 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
