Звездный защитник Реала возобновил тренировки

Тренировался в общей группе.
Сегодня, 18:17       Автор: Валентина Чорноштан
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

Звёздный защитник мадридского Реала Давид Алаба вернулся к тренировкам, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что у 33-летнего австрийца была травма голени, которую он получил 19 октября в матче против Хетафе, тогда Реал выиграл со счётом 1:0.

В пятницу, 7 ноября, Алаба тренировался в общей группе Реала и провёл почти все занятие.

Отмечается, что Давид может быть вызван на матч 12-го тура чемпионата Испании против Райо Вальекано, который состоится в воскресенье, 9 ноября.

В этом сезоне Алаба сыграл в 4 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

