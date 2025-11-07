Звездный защитник Реала возобновил тренировки

Звёздный защитник мадридского Реала Давид Алаба вернулся к тренировкам, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что у 33-летнего австрийца была травма голени, которую он получил 19 октября в матче против Хетафе, тогда Реал выиграл со счётом 1:0.

В пятницу, 7 ноября, Алаба тренировался в общей группе Реала и провёл почти все занятие.

🚨⚪️ David Alaba has returned to team training with Real Madrid squad today ahead of upcoming games. pic.twitter.com/mODPpBbXP5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2025

Отмечается, что Давид может быть вызван на матч 12-го тура чемпионата Испании против Райо Вальекано, который состоится в воскресенье, 9 ноября.

В этом сезоне Алаба сыграл в 4 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

