Реал прощается с опытным защитником

Защитник Реала Давид Алаба покинет команду в конце этого сезона.

Игрок сборной Австрии провёл разговор с руководством Реала, в ходе которого сообщил, что хочет уйти из испанской команды по окончании сезона, когда у него заканчивается контракт, сообщает DefensaCentral.

В Реале одобрили решение 33-летнего защитника, поскольку не считают целесообразным оставлять игрока из-за его высокой зарплаты.

Добавим, что в этом сезоне защитник сыграл 4 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Сейчас игрок возобновил тренировки после очередной травмы.

