Дино Сани было 94 года.

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) сообщила о смерти Дино Сани.

Бразильский футболист и тренер умер в возрасте 94 лет в воскресенье, 15 ноября.

Наибольшим достижением в карьере Сани можно считать первый чемпионский титул сборной Бразилии в 1958 году.

Хавбек играл в одной команде с великими Пеле, Гарринчей и другими легендами футбола.

На клубном уровне Сани выступал за ряд команд на родине, а также за Милан, с которым становился чемпионом Италии и обладателем Кубка европейских чемпионов.

После окончания профессиональной карьеры Сани тренировал множество клубов на родине, а также успел заглянуть в Уругвай, Аргентину и даже Японию.

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