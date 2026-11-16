iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Еще один бывший тренер Тоттенхэма вернулся в АПЛ

Томас Франк возглавил Кристал Пэлас.
Сегодня, 19:45       Автор: Андрей Безуглый
Томас Франк / cpfc.co.uk
Томас Франк / cpfc.co.uk

Кристал Пэлас объявил о назначении нового главного тренера.

Напомним, накануне клуб уволил Пьера Сажа, при котором "орлы" оказались на последнем месте в АПЛ.

Новым наставником лондоского клуба стал Томас Франк.

55-летний датчанин подписал контракт до 2029 года.

Напомним, ранее Томас Франк возглавлял Брентфорд и Тоттенхэм, и был уволен из последнего в феврале этого года.

Ранее также сообщалось, что эксфорвард Манчестер Юнайтед завершил международную карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Почеттино получит расширенные полномочия в Манчестер Юнайтед Почеттино получит расширенные полномочия в Манчестер Юнайтед
NaVi получили прямой инвайт на BLAST SLAM IX NaVi получили прямой инвайт на BLAST SLAM IX
Звездная украинская теннисистка объявила об окончании карьеры Звездная украинская теннисистка объявила об окончании карьеры
Украина - Грузия: онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры Украина - Грузия: онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры

Видео

Украина - Грузия: онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры
Украина - Грузия: онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут заключительный поединок в группе Лиги наций против Грузии
просмотров
Футбол сегодня: Германия - Нидерланды и другие матчи Лиги наций
просмотров
NaVi получили прямой инвайт на BLAST SLAM IX
просмотров
НБА: Лейкерс без Дончича обыграли Детройт, Майами одолели Сакраменто
просмотров

Последние новости

Европа19:45
Еще один бывший тренер Тоттенхэма вернулся в АПЛ
Европа19:05
Почеттино получит расширенные полномочия в Манчестер Юнайтед
Киберспорт18:29
NaVi получили прямой инвайт на BLAST SLAM IX
Теннис18:09
Звездная украинская теннисистка объявила об окончании карьеры
Лига наций16:00
Украина - Грузия: онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры
Бокс15:40
Бокс: расписание боев
Бокс15:28
Джервонта анонсировал свой бой против Камбососа
Теннис14:33
"Спасибо за блестящий сезон": Клуб УПЛ обратился к Свитолиной после Итогового турнира WTA
Украина13:50
Полесье распрощалось со скандальным африканским легионером
Европа12:45
Ромелу Лукаку объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK