Еще один бывший тренер Тоттенхэма вернулся в АПЛ

Кристал Пэлас объявил о назначении нового главного тренера.

Напомним, накануне клуб уволил Пьера Сажа, при котором "орлы" оказались на последнем месте в АПЛ.

Новым наставником лондоского клуба стал Томас Франк.

55-летний датчанин подписал контракт до 2029 года.

Напомним, ранее Томас Франк возглавлял Брентфорд и Тоттенхэм, и был уволен из последнего в феврале этого года.

Ранее также сообщалось, что эксфорвард Манчестер Юнайтед завершил международную карьеру.

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