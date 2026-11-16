Германия разгромной победой Нидерландов заняла первое место в группе
В понедельник, 16 ноября, Германия принимала дома Нидерланды в рамках шестого тура Лиги наций.
Первый тайм получился довольно напряженным, но практически без моментов. Хотя хозяева владели некоторым преимуществом, которое в конце тайм реализовал Шергант.
Второй же тайм наоборот оказался полон на события. Немцы сумели забить сразу четыре гола в течение 17 минут.
К таким событиям Нидерланды оказались совершенно не готовы, и по итогу не сумели забить даже гол престижа.
Благодаря разгромной победе команда Клоппа возглавила группу 2, обойдя Нидерланды по разнице голов.
Статистика матча Германия - Нидерланды 6-го тура Лиги наций
Германия - Нидерланды 5:0
Голы: Шергант, 41, Виртц, 60, 71, Шлоттербек, 65, Груда, 77
Ожидаемые голы (xG): 1.52 - 1.16
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 18 - 9
Удары в створ: 10 - 1
Угловые: 3 - 2
Фолы: 9 - 15
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