Команда Клоппа забила четыре гола за семнадцать минут.

В понедельник, 16 ноября, Германия принимала дома Нидерланды в рамках шестого тура Лиги наций.

Первый тайм получился довольно напряженным, но практически без моментов. Хотя хозяева владели некоторым преимуществом, которое в конце тайм реализовал Шергант.

Второй же тайм наоборот оказался полон на события. Немцы сумели забить сразу четыре гола в течение 17 минут.

К таким событиям Нидерланды оказались совершенно не готовы, и по итогу не сумели забить даже гол престижа.

Благодаря разгромной победе команда Клоппа возглавила группу 2, обойдя Нидерланды по разнице голов.

Статистика матча Германия - Нидерланды 6-го тура Лиги наций

Германия - Нидерланды 5:0

Голы: Шергант, 41, Виртц, 60, 71, Шлоттербек, 65, Груда, 77

Ожидаемые голы (xG): 1.52 - 1.16

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 18 - 9

Удары в створ: 10 - 1

Угловые: 3 - 2

Фолы: 9 - 15

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