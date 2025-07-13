Юный талант отказался покидать Реал ради игрового времени в аренде

Нападающий мадридского Реала Эндрик не намерен покидать команду во время летнего трансферного окна.

Как сообщает AS, 18-летний бразильский футболист принял решение остаться в стане "сливочных" и бороться за место в составе.

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Представители игрока подтвердили, что исключают любые возможные переговоры о его аренде в другой клуб, где он мог бы получать больше игрового времени. По словам окружения бразильца, он понимает, что пребывает в самом большом и престижном клубе мира и намерен продолжать прогрессировать именно в Мадриде.

Напомним, что в своем дебютном сезоне в составе Реала Эндрик принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отличившись семью голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин изменил мнение по поводу своего будущего в Реале.

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