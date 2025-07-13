iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Юный талант отказался покидать Реал ради игрового времени в аренде

Эндрик предпочитает прогрессировать именно в мадридском клубе.
Вчера, 22:38       Автор: Игорь Мищук
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Эндрик не намерен покидать команду во время летнего трансферного окна.

Как сообщает AS, 18-летний бразильский футболист принял решение остаться в стане "сливочных" и бороться за место в составе.

Читай также: Реал приостановил переговоры с Винисиусом о новом контракте

Представители игрока подтвердили, что исключают любые возможные переговоры о его аренде в другой клуб, где он мог бы получать больше игрового времени. По словам окружения бразильца, он понимает, что пребывает в самом большом и престижном клубе мира и намерен продолжать прогрессировать именно в Мадриде.

Напомним, что в своем дебютном сезоне в составе Реала Эндрик принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отличившись семью голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин изменил мнение по поводу своего будущего в Реале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эндрик

Статьи по теме

Ливерпуль может устроить обмен звездами с Реалом Ливерпуль может устроить обмен звездами с Реалом
"Мой дом навсегда": Модрич трогательно попрощался с Реалом "Мой дом навсегда": Модрич трогательно попрощался с Реалом
Лунин изменил мнение по поводу своего будущего в Реале Лунин изменил мнение по поводу своего будущего в Реале
ПСЖ переехал Реал в полуфинале Клубного ЧМ-2025 ПСЖ переехал Реал в полуфинале Клубного ЧМ-2025

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров
УПЛ: Колос и Кривбасс откроют первый тур и другие матчи на старте чемпионата
просмотров

Последние новости

Европа00:18
Челси заработал почти 130 млн долларов за победу на Клубном чемпионате мира
Другие страны00:15
Бенефис Палмера принес Челси разгромную победу над ПСЖ в финале КЧМ-2025
Вчера, 23:56
Европа23:56
Амбициозный новичок саудовской лиги намерен подписать лидера немецкого топ-клуба
Бокс23:45
Чжилей изменил свое мнение по поводу фаворита реванша Усик - Дюбуа
Украина23:34
Экс-нападающий Динамо завершил карьеру - источник
Другие страны23:10
Шевченко посетил финал Клубного чемпионата мира-2025
Другие страны22:56
Палмер установил особое достижение в финале Клубного чемпионата мира
Европа22:38
Юный талант отказался покидать Реал ради игрового времени в аренде
Сборные22:25
Украина во второй раз проиграла на Евробаскете U-20
Киберспорт22:05
NaVi проиграли Falcons и завершили вступление на Esports World Cup 2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK