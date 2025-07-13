Реал приостановил переговоры с Винисиусом о новом контракте

Мадридцы не могут договориться с звездой.

Мадридский Реал приостановил переговоры о новом контракте с Винисиусом Жуниором. Об этом сообщил журналист Мигель Анхель Диас.

По словам испанца, окружение бразильца отрицает, что переговоры были на продвинутой стадии. На самом деле между сторонами ничего не было согласовано.

Винисиус недоволен своим положением в клубе. Ему не понравилось, что его использовали на правом фланге в матче против ПСЖ, где команда уступила со счетом 0:4.

В то же время, поведение вингера не нравится некоторым фанатам Реала. В вышеупомянутом матче против парижан, Жуниор о чем-то оживленно разговаривал с Камавингой после своей замены и улыбался, это было негативно воспринято болельщиками.

В прошлом сезоне футболист провел 58 матчей, забив 22 гола и отдав 19 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль интересуется Родриго Гоэсом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!