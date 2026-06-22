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Футбол

Манчестер Сити предпримет новую попытку подписать лидера Ноттингем Форест

"Горожане" улучшат свое предложение по хавбеку Эллиоту Андерсону.
Сегодня, 13:58       Автор: Игорь Мищук
Эллиот Андерсон / Getty Images
Эллиот Андерсон / Getty Images

Манчестер Сити не собирается отказываться от намерения подписать полузащитника Ноттингем Форест Эллиота Андерсона.

Ранее "лесники" отказались отпустить своего основного хавбека за 106 миллионов фунтов (около 122 миллионов евро) плюс бонусы, однако "горожане" готовятся улучшить свое предложение.

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Как сообщает инсайдер Николо Скира, теперь Манчестер Сити предложит за 23-летнего игрока сборной Англии сумму в размере 135-140 миллионов евро.

Отмечается, что с самим футболистом "горожане" уже согласовали личные условия его контракта, который в случае трансфера будет подписан до лета 2031 года.

В прошлом сезоне Андерсон провел в составе Ноттингем Форест во всех турнирах 50 матчей, в которых отличился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм согласовал контракт с вингером Манчестер Сити.

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