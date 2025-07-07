Саудовский клуб близок к завершению сделки по переходу звезды Милана

Один из лидеров Милана Тео Эрнандес в ближайшее время должен стать игроком Аль-Хиляля.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, саудовский клуб на этой неделе планирует завершить сделку по 27-летнему левому защитнику.

Между сторонами уже существует устное соглашение по поводу трансфера игрока сборной Франции, а теперь Аль-Хиляль намерен перейти к официальному оформлению перехода после завершения выступлений на Клубном чемпионате мира.

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Сам Эрнандес дал согласие на переход в ближневосточный клуб еще две недели назад.

"Россонери" будут готовы отпустить своего игрока, у которого остался год контракта, за 35 миллионов евро.

Напомним, что Эрнандес выступал за Милан с 2019 года. В минувшем сезоне он провел в составе итальянской команды 49 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и шестью результативными передачами.

Ранее Милан объявил о подписании полузащитника сборной Италии.

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