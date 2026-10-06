Рафинья подписал новый контракт с Барселоной

По информации инсайдера, соглашение рассчитано до июня 2030 года. Все необходимые документы уже согласованы и подписаны представителями футболиста и клуба.

Официально о продлении контракта Барселона может объявить в эту пятницу, 9 октября. В этот же день, если все пройдет по плану, может состояться церемония в честь нового соглашения.

Прежний контракт Рафиньи с каталонцами был рассчитан до 30 июня 2028 года. Теперь клуб заранее решил сохранить одного из своих главных лидеров еще как минимум на два сезона.

🚨🔵🔴 Raphinha has signed new contract at Barcelona until June 2030! All approved, closed with his camp and lawyers. New deal done and sealed. Official announcement and ceremony can take place this week; on Friday, if all goes to plan with documents. https://t.co/fol5EmHtk1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026

Рафинья выступает за Барселону с лета 2022 года, когда перешел из Лидса. За каталонский клуб бразилец провел 185 матчей, забил 89 голов и отдал 62 результативные передачи.

Начало нынешнего сезона для 29-летнего футболиста получилось особенно ярким: Рафинья уже забил 14 голов и сделал три ассиста, а также дважды подряд был признан лучшим игроком месяца Ла Лиги — в августе и сентябре.

А в это время бывший партнер Роналду поддержал португальца в его конфликте с клубом.

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