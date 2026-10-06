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Футбол

Рафинья подписал новый контракт с Барселоной

Капитан каталонского клуба уже подписал новый долгосрочный контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сегодня, 11:20       Автор: Сергей Носенко
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

По информации инсайдера, соглашение рассчитано до июня 2030 года. Все необходимые документы уже согласованы и подписаны представителями футболиста и клуба.

Официально о продлении контракта Барселона может объявить в эту пятницу, 9 октября. В этот же день, если все пройдет по плану, может состояться церемония в честь нового соглашения.

Прежний контракт Рафиньи с каталонцами был рассчитан до 30 июня 2028 года. Теперь клуб заранее решил сохранить одного из своих главных лидеров еще как минимум на два сезона.

Рафинья выступает за Барселону с лета 2022 года, когда перешел из Лидса. За каталонский клуб бразилец провел 185 матчей, забил 89 голов и отдал 62 результативные передачи.

Начало нынешнего сезона для 29-летнего футболиста получилось особенно ярким: Рафинья уже забил 14 голов и сделал три ассиста, а также дважды подряд был признан лучшим игроком месяца Ла Лиги — в августе и сентябре.

А в это время бывший партнер Роналду поддержал португальца в его конфликте с клубом.

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