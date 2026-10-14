НХЛ: Вегас обыграл Нэшвилл, Каролина оказалась сильнее Вашингтона
В ночь на среду, 14 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого прошли 16 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 13 октября
Детройт – Нью-Джерси – 4:5 (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
- 0:1 – 6 Родригес (Ноусен, Манта)
- 1:1 – 18 Финни (Брандсегг-Нигард, Юханссон)
- 2:1 – 21 Брандсегг-Нигард (Финни, Дебринкат)
- 2:2 – 27 Манта (Мерсер, Родригес)
- 2:3 – 30 Хишир (Братт, Хьюз)
- 3:3 – 35 Дебринкат (Сандин-Пелликка, Фолк)
- 3:4 – 36 Братт (Зигенталер, Хьюз)
- 4:4 – 45 Дебринкат (Зайдер, Шаро)
- 4:5 – 61 Хьюз (Братт)
Коламбус – Флорида – 3:7 (1:0, 0:4, 2:3)
- 1:0 – 14 Джонсон
- 1:1 – 22 Ткачак (Ткачак)
- 1:2 – 26 Ткачак (Ткачак, Джонс)
- 1:3 – 30 Ткачак (Райнхарт, Ткачак)
- 1:4 – 37 Верхеге (Ткачак, Ткачак)
- 1:5 – 41 Райнхарт (Ткачак, Джонс)
- 1:6 – 43 Верхеге (Эллер, Джонс)
- 2:6 – 53 Матейчук (Сиверсон, Ничушкин)
- 3:6 – 54 Силлинджер (Койл, Сиверсон)
- 3:7 – 57 Райнхарт (Лунделль, Джонс)
Монреаль – Баффало – 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
- 0:1 – 2 Зеллвегер (Самуэльссон, Меленстин)
- 1:1 – 14 Хатсон (Слафковский, Коулфилд)
- 2:1 – 21 Коулфилд (Слафковский, Судзуки)
- 3:1 – 39 Андерсон (Хатсон, Болдюк)
- 3:2 – 44 Норрис (Гилберт, Меленстин)
- 3:3 – 45 Зеллвегер (Бенсон, Самуэльссон)
Каролина – Вашингтон – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
- 0:1 – 9 Дженнер (Леонард)
- 1:1 – 23 Свечников (Каррье, Ахо)
- 1:2 – 26 Холл (Строум, Леонард)
- 2:2 – 38 Робинсон (Блейк, Уолкер)
- 3:2 – 53 Свечников (Элерс)
- 4:2 – 58 Янковски (Свечников, Ахо)
Филадельфия – Сиэтл – 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
- 0:1 – 7 Макманн (Эберле, Стивенсон)
- 0:2 – 28 Оттавайнен (Самоскевич, Махура)
- 1:2 – 46 Дворак (Бонк, Владар)
- 2:2 – 47 Зеграс (Сэнхайм, Типпет)
Рейнджерс – Тампа-Бэй – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
- 1:0 – 1 Лафреньер (Картье, Фокс)
- 2:0 – 12 Лафреньер (Картье, Ти. Миллер)
- 2:1 – 17 Гиргенсонс (Хольмберг, Хедман)
- 3:1 – 38 Кайлле (Дюрзи, Петтерссон)
- 4:1 – 57 Зибанежад (Фокс, Петтерссон)
Оттава – Сент-Луис – 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)
- 0:1 – 14 Зутер (Парайко, Бучневич)
- 0:2 – 33 Нейборс (Томас, Холлоуэй)
- 1:2 – 37 Жиру (Штюцле, Батерсон)
- 1:3 – 38 Мактавиш (Берггрен, Макмайкл)
- 1:4 – 47 Зутер (Джонстон, Карло)
- 1:5 – 54 Нейборс (Бучневич, Фаулер)
- 1:6 – 55 Мактавиш (Макмайкл, Бучневич)
- 1:7 – 56 Джирисек (Зутер, Мактавиш)
- 2:7 – 58 Зеттерлунд (Холлидей, Пинто)
Айлендерс – Ванкувер – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
- 1:0 – 14 Палмьери (Кессел, Хорват)
- 2:0 – 15 Макчелли (Шефер)
- 2:1 – 27 Сассон (Байнс, Олексиак)
- 2:2 – 38 Бессер (Петтерсон, Гронек)
- 3:2 – 45 Палмьери (Макчелли, Шефер)
Чикаго – Питтсбург – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
- 1:0 – 0 Терявяйнен (Фронделль, Бертуччи)
- 1:1 – 6 Кросби (Карлссон)
- 2:1 – 17 Канцеров (Бедард, Байрем)
- 3:1 – 30 Канцеров (Левшунов, Кейн)
- 3:2 – 37 Робертсон (Лизотт, Карлссон)
- 3:3 – 49 Кросби (Дюар, Жирар)
- 4:3 – 55 Терявяйнен (Грин, Смит)
- 5:3 – 59 Бертуччи (Фронделль, Терявяйнен)
Виннипег – Миннесота – 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
- 1:0 – 1 Перфетти (Пионк, Шайфли)
- 1:1 – 8 Капризов
- 2:1 – 17 Шайфли (Пионк, Коннор)
- 2:2 – 18 Капризов (Хьюз, Бродин)
- 3:2 – 36 Перфетти (Виларди, Шайфли)
- 4:2 – 44 Коннор
- 5:2 – 54 Кепке (Наместников)
Даллас – Колорадо – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
- 0:1 – 11 Лехконен (Маккиннон, Менсон)
- 1:1 – 19 Сегин (Робертсон, Хейсканен)
- 1:2 – 23 Нечас (Маккиннон, Руа)
- 1:3 – 36 Нечас (Ландескуг, Тэйвз)
- 2:3 – 43 Хинтц (Сегин, Хейсканен)
Нэшвилл – Вегас – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
- 1:0 – 3 О'Райлли (Форсберг)
- 1:1 – 6 Хертль (Лавуа, Хауден)
- 1:2 – 12 Айкел (Макнабб)
- 2:2 – 28 Эдстрем (Хейг, О'Райлли)
- 2:3 – 37 Карлссон (Марнер, Андерссон)
- 2:4 – 44 Коннелли (Хэнифин, Кохлан)
- 2:5 – 46 Хауден (Андерссон, Стоун)
Юта – Торонто – 5:4 (1:0, 4:2, 0:2)
- 1:0 – 14 Бут (Макбейн, Пик)
- 2:0 – 21 Трочек (Кули, Гюнтер)
- 3:0 – 24 Сергачев (Хейтон, Стенлунд)
- 3:1 – 25 Мэттьюс (Таварес)
- 4:1 – 34 Гюнтер (Сергачев, Ямамото)
- 4:2 – 36 Рословик (Марченко, Мэттьюс)
- 5:2 – 39 Вигар (Келлер, Шмальц)
- 5:3 – 47 Таварес (Столарц)
- 5:4 – 51 Маккенна (Нюландер, Реддиш)
Анахайм – Калгари – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
- 0:1 – 8 Клапка (Цыплаков)
- 1:1 – 12 Сеннеке
- 2:1 – 14 Карлссон (Гранлунд, Колфилд)
- 2:2 – 28 Суниеев (Строум, Немец)
- 2:3 – 55 Поспишил (Суниеев, Кузнецов)
- 2:4 – 58 Шарангович (Баклунд, Фараби)
Лос-Анджелес – Эдмонтон – 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
- 0:1 – 7 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар)
- 0:2 – 8 Подколзин (Макдэвид, Бушар)
- 0:3 – 15 Макдэвид (Эмберсон, Дикинсон)
- 1:3 – 37 Кларк (Лоутон, Мур)
- 1:4 – 57 Подколзин (Макдэвид, Драйзайтль)
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