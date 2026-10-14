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Футбол

Милан продлил контракт ключевого защитника

Страхинья Павлович останется в клубе.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Страхинья Павлович / acmilan.com
Страхинья Павлович / acmilan.com

Милан объявил о новом контракте Страхиньи Павловича.

25-летний сербский защитник подписал новое соглашение до 2031 года с опцией продления.

Напомним, что Павлович присоединился к Милану в 2024 году, перейдя из РБ Зальцбург за 18, 5 млн евро.

Защитник быстро закрепился в старте "россонери", проведя уже 80 матчей за итальянский клуб.

Ранее также сообщалсь, что защитник МЮ наоборот может не получить новый контракт.

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