Милан продлил контракт ключевого защитника

Милан объявил о новом контракте Страхиньи Павловича.

25-летний сербский защитник подписал новое соглашение до 2031 года с опцией продления.

Напомним, что Павлович присоединился к Милану в 2024 году, перейдя из РБ Зальцбург за 18, 5 млн евро.

Защитник быстро закрепился в старте "россонери", проведя уже 80 матчей за итальянский клуб.

Ранее также сообщалсь, что защитник МЮ наоборот может не получить новый контракт.

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