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Колос вернул бывшего игрока на должность спортивного директора

Ковалевский Колос объявил о возвращении Виталия Лисицкого в клуб.
Сегодня, 14:48       Автор: Сергей Носенко
Виталий Лисицкий / ФК Колос Ковалівка
Виталий Лисицкий / ФК Колос Ковалівка

Бывший футболист сборной Украины будет занимать должность спортивного директора команды.

Лисицкий посвятил Колосу более восьми лет: сначала выступал за команду как игрок, а затем работал в ее административной структуре. В клубе рассчитывают, что его управленческий опыт и знание внутренних процессов помогут команде добиваться новых результатов.

В сентябре 2025 года Лисицький рассказывал, что перестал работать в Колосе. По его словам, решение об увольнении ему объявил вице-президент клуба Виталий Шалимов после поражения команды от Александрии. Тогда вместе с ним клуб покинули спортивный и генеральный директора, а также тренерский штаб.

Лисицький также сообщил, что примерно через два месяца ему предложили вернуться, однако тогда стороны не смогли договориться по некоторым вопросам. Теперь сотрудничество возобновлено.

В качестве футболиста Лисицький выступал за киевское Динамо, Черноморец, Днепр, Кривбасс и другие украинские клубы. За сборную Украины он провел пять матчей.

Напомним, экс-футболист Кудривки рассказал о долгах клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Колос Ковалевка

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