Колос продлил контракт с вингером молодежной сборной Украины

В команде верят в потенциал Артема Гусола.
Сегодня, 09:50       Автор: Андрей Безуглый
Артем Гусол / koloskovalivka.com
Артем Гусол / koloskovalivka.com

Колос объявил о новом контракте с Артемом Гусолом.

О деталях нового соглашения с 19-летним вингером клуб официально не сообщал.

Напомним, что Гусол был переведен в первую команду еще в прошлом сезоне. Украинец успел провести на поле 400 минут, отличившись одним голом.

В текущем сезоне вингер вышел уже в стартовом составе ковалевцев на матч первого тура против Кривбасса.

Ранее также Александрия продала своего нападающего.

Колос Ковалевка

