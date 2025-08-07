Колос продлил контракт с вингером молодежной сборной Украины

В команде верят в потенциал Артема Гусола.

Колос объявил о новом контракте с Артемом Гусолом.

О деталях нового соглашения с 19-летним вингером клуб официально не сообщал.

Напомним, что Гусол был переведен в первую команду еще в прошлом сезоне. Украинец успел провести на поле 400 минут, отличившись одним голом.

В текущем сезоне вингер вышел уже в стартовом составе ковалевцев на матч первого тура против Кривбасса.

Ранее также Александрия продала своего нападающего.

