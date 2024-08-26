Колос - Верес 0:1: обзор матча и результат игры 26.08.2024
В понедельник, 26 августа, в Ковалевке прошел матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Колос и Верес.
Команды практически с одинаковыми результатами начали сезон: до их очной встречи Колос набрал два очка в трех турах, а Верес - один балл.
То есть, болельщиков ожидало противостояние более-менее равных команд. И итоговый счет оказался близким к тому, чтобы подтвердить это.
Судьбу матча решил один-единственный гол в исполнении Владислава Шарая на старте второго тайма.
Эта победа подняла Верес на 11-е место в таблице - теперь у ровненского коллектива четыре очка. Колос же опустился на предпоследнее место, опережая лишь Оболонь.
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Статистика матча Колос - Верес четвертого тура УПЛ
Колос - Верес 0:1
Гол: Шарай, 54.
Колос: Мысак - Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуриков - Гагнидзе, Демченко, Ильин (Криворучко, 60), Ориховский (Салабай, 60), Велетень (Третьяков, 73) - Безбородько, (Паулаускас, 60).
Верес: Когут - Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Протасевич, 82) - Шарай (Клец, 87), Куция (Кучеров, 60), Сикейра, Луан (Дахновский, 60) - Степанюк, Гайдучик (Мрвальевич, 60).
Предупреждение: Сикейра.
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