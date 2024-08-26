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Левый Берег - Черноморец 1:0: обзор матча и результат игры 26.08.2024

Андрей Якимов стал автором исторического гола, который принес киевлянам исторические три очка.
Сегодня, 18:58
Андрей Якимов / https://www.facebook.com/fclbkyiv
Андрей Якимов / https://www.facebook.com/fclbkyiv

В понедельник, 26 августа, программу четвертого тура Украинской Премьер-лиги продолжили Левый Берег и Черноморец.

В середине первого тайма произошло историческое событие - Левый Берег забил свой первый в истории клуба гол в рамках высшего украинского дивизиона.

На 29-й минуте после подачи со штрафного Олег Синица покатил мяч под удар Андрею Якимову, который поразил левый угол ворот Артура Рудько.

После довольно равной первой половины игры одесситы завладели инициативой по ходу следующих 45 минут. Команда Александра Бабича создала достаточно моментов, чтобы восстановить паритет. Но отлично сыграл Максим Механив, который записал на свой счет 8 сейвов.

В итоге Левый Берег обыграл Черноморец, тем самым завоевав свою дебютную победу в УПЛ. "Моряки" в свою очередь потерпели уже третье поражение в четырех матчах.

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Статистика матча Левый Берег - Черноморец четвертого тура УПЛ

Левый Берег - Черноморец 1:0
Гол: Якимов, 29.

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 6 - 12
Удары в створ: 2 - 8
Фолы: 14 - 18
Атаки: 102 - 109

Левый Берег: Механив - Соколов, Якимов (Семенов, 82), Самар, Сидней (Шаповал, 46) - Банада, Дедух, Спиваков (Галас, 65) - Синица (Войцеховский, 86), Сухоручко, И. Когут (М. Когут, 46).

Черноморец: Рудько - Гомес, Удод, Бутко, Кисиль - Шпорн (Билошевский, 69), Попов, Габелок (Васильев, 80), Петряк (Нето, 69), Янаков (Пшеничнюк, 63) - Хобленко (Калин, 80).

Предупреждения: Дедух, Соколов, Банада - Шпорн, Петряк, Бутко, Вечный.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец чемпионат Украины Левый Берег

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