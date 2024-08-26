iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В возрасте 76 лет скончался легендарный шведский тренер

Свен-Йоран Эрикссон ушел из жизни в кругу семьи.
Сегодня, 14:41
Свен-Йоран Эрикссон / Getty Images
Свен-Йоран Эрикссон / Getty Images

26 августа 2024 года не стало легендарного шведского тренера Свена-Йорана Эрикссона.

В заявлении его близких говорится, что после долгой борьбы с болезнью специалист ушел в возрасте 76 лет утром в понедельник.

Напомним, что в январе 2024 года у Эрикссона диагностировали рак в термиальной стадии, врачи давали специалисту не более 12 месяцев.

За свою долгую тренерскую карьеру Свен-Йоран Эрикссон выиграл 18 трофеев, он становился чемпионом Швеции, Португалии и Италии, выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

Также швед стал первым иностранным тренером в истории сборной Англии, вместе с которой трижды доходил до четвертьфиналов - дважды на ЧМ и один раз на Евро.

Напомним, что незадолго до своей смерти Эрикссон исполнил свою месту и возглавил Ливерпуль, пусть и всего на один матч.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Свен-Йоран Эрикссон

Статьи по теме

Ливерпуль исполнил мечту легендарного тренера, который умирает от рака Ливерпуль исполнил мечту легендарного тренера, который умирает от рака
Эрикссон попытается убедить Бекхэма перейти в Аль-Наср Эрикссон попытается убедить Бекхэма перейти в Аль-Наср
Совет ФХУ: Отстранение Зубко - это недоверие хоккейного сообщества Совет ФХУ: Отстранение Зубко - это недоверие хоккейного сообщества
Хаас получил возможность вывести оборудование из Нидерландов Хаас получил возможность вывести оборудование из Нидерландов
Помочь журналистам

Видео

Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины
Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина16:28
Совет ФХУ: Отстранение Зубко - это недоверие хоккейного сообщества
Формула 116:12
Хаас получил возможность вывести оборудование из Нидерландов
Европа15:44
Конкурент Довбика близок к возвращению в АПЛ
Другие страны15:20
Сиэтл Рейн вывел из обращения номер легендарной футболистки
Бокс14:58
Тренер объяснил, как Кроуфорд может победить Альвареса
Бокс14:44
"Не могу говорить": Усик отказался оценивать отношение украинцев к Ломаченко
Футбол14:41
В возрасте 76 лет скончался легендарный шведский тренер
Формула 114:11
Вольфф - о Шумахере: Мы не видели настоящего Мика
Украина13:55
Трансферы УПЛ: Петряк перешел в Черноморец, ЛНЗ арендовал игрока Шахтера
Украина13:40
Динамо Киев: "Бело-синие" сыграют ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с Зальцбургом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK