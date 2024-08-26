В возрасте 76 лет скончался легендарный шведский тренер

26 августа 2024 года не стало легендарного шведского тренера Свена-Йорана Эрикссона.

В заявлении его близких говорится, что после долгой борьбы с болезнью специалист ушел в возрасте 76 лет утром в понедельник.

Напомним, что в январе 2024 года у Эрикссона диагностировали рак в термиальной стадии, врачи давали специалисту не более 12 месяцев.

За свою долгую тренерскую карьеру Свен-Йоран Эрикссон выиграл 18 трофеев, он становился чемпионом Швеции, Португалии и Италии, выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

Также швед стал первым иностранным тренером в истории сборной Англии, вместе с которой трижды доходил до четвертьфиналов - дважды на ЧМ и один раз на Евро.

Напомним, что незадолго до своей смерти Эрикссон исполнил свою месту и возглавил Ливерпуль, пусть и всего на один матч.

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