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Ливерпуль исполнил мечту легендарного тренера, который умирает от рака

Свен-Йоран Эрикссон поработает с командой на благотворительном матче.
Сегодня, 13:46
Свен-Йоран Эрикссон / Getty Images
Свен-Йоран Эрикссон / Getty Images

Ливерпуль объявил, что Свен-Йоран Эрикссон войдет в тренерский штаб клуба.

Напомним, легендарный шведский тренер умирает от рака, по его словам, ему осталось не больше года. 

Так как ранее Эрикссон признавался в своей любви к Ливерпулю, Клопп решил лично пригласить специалиста на один матч.

Эрикссон поработает с командой на матче легенд Ливерпуля против легенд Аякса. Компанию ему составят Джон Барнс, Иан Раш и Джон Олдридж.

Поединок состоится 23 марта на Энфилде, а все средства от продажи билетов направят на поддержку работы клубного благотворительного фонда.

Ранее также сообщалось, что Вест Хэм приостановил продление контракта с Дэвидом Мойесом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Свен-Йоран Эрикссон

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