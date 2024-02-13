Ливерпуль исполнил мечту легендарного тренера, который умирает от рака
Свен-Йоран Эрикссон поработает с командой на благотворительном матче.
Ливерпуль объявил, что Свен-Йоран Эрикссон войдет в тренерский штаб клуба.
Напомним, легендарный шведский тренер умирает от рака, по его словам, ему осталось не больше года.
Так как ранее Эрикссон признавался в своей любви к Ливерпулю, Клопп решил лично пригласить специалиста на один матч.
Эрикссон поработает с командой на матче легенд Ливерпуля против легенд Аякса. Компанию ему составят Джон Барнс, Иан Раш и Джон Олдридж.
Поединок состоится 23 марта на Энфилде, а все средства от продажи билетов направят на поддержку работы клубного благотворительного фонда.
Ранее также сообщалось, что Вест Хэм приостановил продление контракта с Дэвидом Мойесом.
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