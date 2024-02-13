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Вест Хэм приостановил продление контракта с Мойесом после разгрома от Арсенала

Руководство клуба хочет подождать, сумеет ли шотландец справиться с кризисом.
Сегодня, 08:34
Дэвид Мойес / Getty Images
Дэвид Мойес / Getty Images

Вест Хэм поставил на паузу переговоры о продлении контракта с Дэвидом Мойесом, пишет The Telegraph.

"Молотобойцы" должны были продлить соглашение с главным тренером еще в прошлом месяце, но непростое трансферное окно заставило их пересмотреть планы.

А после разгромного поражения от Арсенала процесс и вовсе был поставлен на паузу. Тем более, что это второе поражение команды подряд, а всего у Вест Хэма уже серия из семи матчей без побед.

Иронично, но в последний раз "молотобойцы" побеждали еще в декабре, когда обыграли Арсенал на Эмирейтс.

Клуб все еще сохраняет шансы на еврокубки, а руководство хочет посмотреть, сумеет ли Мойес справиться с кризисом в клубе и финишировать в топ-6. Текущее соглашение шотландца с клубом истекает уже летом.

Ранее также сообщалось, что Тухель недоволен реализацией игроками его тактических замыслов.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Дэвид Мойес

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