Тухель остался недоволен реализацией своих тактических идей игроками Баварии против Байера

Немецкий специалист не в восторге от выступления подопечных.

Главный тренер Баварии Томас Тухель был недоволен исполнением своих тактических задумок в матче с Байером (0:3).

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Керри Хау, команда не следовала тактическим указаниям тренера, хотя на тренировках все проходило успешно.

Читай также: В Баварии определились с судьбой Тухеля после неудачных выступлений команды

Руководство клуба считает, что основная вина за поражение лежит на игроках и считает, что некоторые из них не подходят для этой команды.

Летом планируются серьезные изменения в составе независимо от того, кто возглавит Баварию в следующем сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!