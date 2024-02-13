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Тухель остался недоволен реализацией своих тактических идей игроками Баварии против Байера

Немецкий специалист не в восторге от выступления подопечных.
Сегодня, 00:51
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер Баварии Томас Тухель был недоволен исполнением своих тактических задумок в матче с Байером (0:3).

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Керри Хау, команда не следовала тактическим указаниям тренера, хотя на тренировках все проходило успешно.

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Руководство клуба считает, что основная вина за поражение лежит на игроках и считает, что некоторые из них не подходят для этой команды.

Летом планируются серьезные изменения в составе независимо от того, кто возглавит Баварию в следующем сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

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