В Баварии определились с судьбой Тухеля после неудачных выступлений команды

Главный тренер Баварии Томас Тухель не будет уволен из клуба в ближайшее время.

"Общая атмосфера в Баварии не такая, как там ожидали. Сейчас ситуация непростая. В конце сезона будет рассмотрен вопрос о будущем Томаса Тухеля.

У клуба нет намерения менять тренера после слабой игры с Байером, но внутри клуба идут разговоры о том, что Тухелю нужно исправлять ситуацию, потому что продолжать в том же духе нельзя".

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"Важно отметить, что некоторые люди в Баварии всегда высоко оценивали Хаби Алонсо, он может в будущем стать кандидатом на должность главного тренера мюнхенцев, но в ближайшие дни, недели этого не будет", – заявил журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале.

Напомним, после 21-го тура Бундеслиги Бавария идет на втором месте, отставая от лидирующего Байера на 5 очков.

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