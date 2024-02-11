Гендиректор Баварии рассказал, что клуб планирует делать с Тухелем после поражения от Байера
Бавария потерпела унизительное разгромное поражение от Байера (0:3) в рамках 21-го тура немецкой Бундаслиги.
Главный тренер "ротен" Томас Тухель уже некоторое время находится под давлением, так как его команда не может вернуть себе лидерство, которое удерживают "фармацевты".
Читай также: Мюллер - о поражении от Байера: "Чего не хватает нам, игрокам, - яиц в этой игре"
После этого поединка выступил генеральный директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрисен, прокомментировавший будущее тренера.
"Ничего не поменялось. Мы знали, что это будет трудная игра, но теперь мы должны смотреть вперед. Поражение заслуженное, но мы не сдадимся", - цитирует Дрисена журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.
Напомним, что контракт Томаса Тухеля с мюнхенской Баварией рассчитан до лета 2025 года. И в соглашении между сторонами не прописана опция о его расторжении - если клуб захочет уволить тренера, то ему придется выплатить неустойку.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!