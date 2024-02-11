Вест Хэм - Арсенал 0:6 обзор матча и результат игры 11.02.2024
В воскресенье, 11 февраля, в рамках 24-го тура АПЛ Вест Хэм принимал Арсенал. Матч завершился победой гостей со счетом 6:0.
Уже в первой половине игры "канониры" разобрались с соперником, сняв все вопросы касаемо победителя игры. Подопечным Микеля Артеты удалось забить в ворота "молотобойцев" четыре гола.
Казалось бы, хуже быть уже не может, но Арсенал не останавливался и еще дважды поразил ворота Альфонсо Ареоля, доведя финальный счет до неприличного.
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Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко пропускал данный матч из-за травмы.
Статистика матча чемпионата Англии Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал 0:6
Голы: Салиба, 32, Сака, 41 пенальти, 63, Габриэл, 44, Троссард, 45+1, Райс, 66
Ожидаемые голы (XG): 0.28 - 2.25
Владение мячом: 28% - 72%
Удары: 5 - 25
Удары в створ: 1 - 12
Фолы: 15 - 8
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