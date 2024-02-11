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Арсенал повторил свое достижение более чем 10-летней давности

Тем не менее, матч, состоявшийся в 2011 фанаты "канониров" вряд ли вспоминают с приятными эмоциями.
Сегодня, 17:18
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

В рамках 23-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле встречается с Вест Хэмом.

За первый тайм "канониры" забили своему сопернику четыре мяча, не пропустив ни одного. Последний раз после первого тайма лондонцы побеждали с разницей в 4+ гола в матче против Ньюкасла, состоявшемся 5 февраля 2011 года.

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Примечательно, что в том матче столичный клуб не сумел добыть три очка, ведь во втором тайме "сороки" совершили камбэк, ответив своими 4 мячами.

Отметим, что в матче Арсенал - Вест Хэм сейчас идет второй тайм. Счет - 4:0.

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