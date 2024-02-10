Арсенал планирует расстаться с тремя игроками ради летних трансферов

Все они уже кандидаты на выход.

Арсенал планирует продолжить перестройку команды в летнее трансферное окно, пишет Daily Mirror.

В команде планирует усилиться Айваном Тоуни, Мартином Субименди и Нико Уильямсом. Особенно клубу интересен испанский вингер.

Ради того, чтобы купить всех эти игроков клуб, очевидно, придется расстаться с рядом игроков.

В первую очередь, это Тома Парти, который уже давно собирается покинуть клуб. Также "канониры" готовы расстаться с Эмилем Смит-Роу и Эдди Нкетией.

Ранее также сообщалось, что Челси нацелился на хавбека Барселоны.

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