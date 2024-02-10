iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал планирует расстаться с тремя игроками ради летних трансферов

Все они уже кандидаты на выход.
Сегодня, 20:02
Тома Парти / Getty Images
Тома Парти / Getty Images

Арсенал планирует продолжить перестройку команды в летнее трансферное окно, пишет Daily Mirror.

В команде планирует усилиться Айваном Тоуни, Мартином Субименди и Нико Уильямсом. Особенно клубу интересен испанский вингер.

Ради того, чтобы купить всех эти игроков клуб, очевидно, придется расстаться с рядом игроков.

В первую очередь, это Тома Парти, который уже давно собирается покинуть клуб. Также "канониры" готовы расстаться с Эмилем Смит-Роу и Эдди Нкетией.

Ранее также сообщалось, что Челси нацелился на хавбека Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

Статьи по теме

"А когда?": Эдегор ответил на критику своего празднования победы над Ливерпулем "А когда?": Эдегор ответил на критику своего празднования победы над Ливерпулем
Легенда Ливерпуля раскритиковал капитана Арсенала за событие, произошедшее после матча Легенда Ливерпуля раскритиковал капитана Арсенала за событие, произошедшее после матча
Арсенал объявил о расставании с одним из своих вратарей Арсенал объявил о расставании с одним из своих вратарей
Зинченко поссорился с партнером на поле: Артета прокомментировал эпизод Зинченко поссорился с партнером на поле: Артета прокомментировал эпизод
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: состоялся мужской спринт чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа21:36
Байер сделал серьезную заявку на чемпионство, обыграв Баварию
Киберспорт21:17
IEM Katowice 2024: онлайн-трансляция матча Spirit - Falcons
Европа21:10
Интер на выезде добыл сложную волевую победу над Ромой
Европа20:58
Беллингем травмировался в матче с Жироной
Европа20:43
Форвард Лацио отметился 200-м голом в рамках Серии А
Биатлон20:13
Чемпионат мира по биатлону-2024: в Нове Место прошла спринтерская гонка у мужчин
Биатлон20:12
Биатлон-2023/2024: состоялся мужской спринт чемпионата мира
20:10
Юлиан Бойко вышел в полуфинал чемпионата мира
Биатлон20:06
Пидручный остановился в шаге от ТОП-20 спринта чемпионата мира, который выиграл Легрейд
Европа20:05
Забарный - один из лучших игроков Борнмута в матче против Фулхэма
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK