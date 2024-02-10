Челси готов заплатить 100 млн евро за хавбека Барселоны

Де Йонг снова в центре внимания.

Челси готов присоединиться к гонке за Френки де Йонгом, утверждает 90Min.

Напомним, ранее появилась информация, что хавбек готов покинуть клуб. Френки недоволен боязливыми натсроями в клубе и будущим уходом Хави.

Манчестер Юнайтед, как и ранее, внимательно следит за игроком. Также некоторый интерес присутствует со стороны Баварии и ПСЖ.

Однако и Челси готов выложить около 100 млн евро ради того, чтобы привести де Йонга на Стэмфорд Бридж, несмотря на птораченнеы ранее деньги на Фернандеса, Лавию и Кайседо.

Тем более, "синие" чуть более ответственно подошли к планированию трансферов и экономили во время зимнего тарнсферного окна. Так что Боули готов сделать еще один громкий трансфер летом.

Ранее также лидер Милана оценил вероятность своего перехода в Реал.

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