Лидер Милана высказался о потенциальном переходе в Реал

Французский защитник Милана Тео Эрнандес дал интервью испанскому изданию AS.

Футболист поделился мыслями о возможном возвращении в Реал, сказав, что это вполне может произойти в будущем.

"В Реале у меня остались замечательные друзья и фантастические воспоминания о клубе и его болельщиках, но сейчас я защищаю цвета Милана, чувствую себя здесь очень хорошо и не думаю о других вещах. Я полностью сосредоточен на том, что должен делать каждый день в этой футболке.

Мы никогда не знаем, что принесет нам жизнь, но я живу настоящим - ради эмоций и профессионализма. Никто не знает будущего. В этом сезоне Милану предстоит сыграть еще много матчей, и я думаю только о том, что мне нужно делать на поле", - сказал Тео.

Отметим, что мадридский коллектив ищет усиление на позицию левого защитника, которая является основной для Эрнандеса, но в то же время, приоритетной целью "сливочных" является Альфонсо Дэвис из мюнхенской Баварии.

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