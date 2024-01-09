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Реал пытается убедить игрока Баварии не продлевать контракт с клубом

Дэвис может перебраться в Мадрид.
Сегодня, 15:22
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

По данным издания Sky Sport Germany, Реал планирует летом приобрести защитника Баварии Альфонсо Дэвиса.

Один из скаутов мадридцев активно убеждает канадца не продлевать контракт со своим нынешним клубом, который действует до 2025 года.

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Руководство Реала уже несколько месяцев общается с Дэвисом и намерено предложить ему контракт в ближайшие месяцы.

При этом, могут возникнуть сложности из-за финансовых требований футболиста, который, хочет получать от 10 до 13 миллионов евро в год.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Реал Мадрид альфонсо дэвис

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