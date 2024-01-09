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Бавария после неудачи с Дрэгушином переключилась на защитника участника Лиги чемпионов

Игрок мог переехать в Мюнхен еще прошлым летом, но тогда он переподписался со своей командой.
Сегодня, 12:20
Кевин Дансо / Getty Images
Кевин Дансо / Getty Images

Бавария была одним из клубов, который хотел приобрести защитника Дженоа Раду Дрэгушина.

Но после того, как Тоттенхэм согласовал трансфер румынского игрока, "ротен" были вынуждены переключиться на другие цели.

Как сообщает Фабрицио Романо, одним из претендентов на то, чтобы пополнить состав Баварии, стал Кевин Дансо из Ланса.

Австриец находился в шорт-листе действующего чемпиона Германии еще прошлым летом, однако тогда он подписал новый контракт с французским коллективом. Теперь же он снова стал доступной опцией.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Ланс выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. В квартете с Арсеналом, ПСВ и Севильей команда из Лиги 1 заняла третье место, перейдя в Лигу Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Ланс

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