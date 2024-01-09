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Тоттенхэм договорился с Дженоа о трансфере защитника сборной Румынии

Одноклубник Руслана Малиновского пополнит состав "шпор".
Сегодня, 10:24
Раду Дрэгушин / Getty Images
Раду Дрэгушин / Getty Images

Центральный защитник Дженоа Раду Дрэгушин в ближайшее время сменит клубную прописку.

По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, "грифоны" согласились продать 21-летнего центрбека в Тоттенхэма.

Английский клуб заплатит за трансфер игрока сборной Румынии 25 миллионов евро + бонусы. С самим футболистом будет подписан контракт до 2029 года.

Отметим, что Тоттенхэм выиграл борьбу за игрока у Баварии и Наполи: в то время, как "ротен" все еще не сделали официальное предложение, партенопейцы предложили меньше денег, но добавили в сделку нескольких своих игроков.

Напомним, что Ювентус отказался от идеи подписания хавбека Тоттенхэма, который в нынешнем сезоне получает мало игровой практики.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа тоттенхэм

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