Ювентус отказался от плана подписать, футболистов которые не нужны топ-клубам АПЛ

"Зебры" больше не хотят усиливаться Пьерем-Эмилем Хейбьергом или Кэлвином Филипсом.

Ювентус отказался от возможного подписания Пьера-Эмиля Хейбьерга или Кэлвина Филипса, находящихся без практики в Тоттенхэме и Ман Сити соответственно.

Как сообщает издание 90min, "зебры" не могут позволить себе приобретение опорного полузащитника из-за необходимости усилить другие позиции.

Данная информация косвенно подтверждается словами спортивного директора туринцев Кристиано Джунтоли, который на днях сказал следующее: "На данном этапе нет подходящих возможностей с экономической и технической точек зрения, поэтому мы остаемся с теми игроками, которые уже в клубе".

Отметим, ранее сообщалось, что Ювентусу придется сперва кого-то продать прежде чем кого-то купить, к примеру, Георгия Судакова.

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