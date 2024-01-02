Ювентусу необходимо кого-то продать, прежде чем подписать Судакова
У туринцев финансовые проблемы.
Стали известны новые детали интереса Ювентуса к Георгию Судакову.
Как сообщает издание Tuttosport, наставник "зебр" Массимилиано Аллегри считает, что украинец - тот футболист, который необходим ему для усиления полузащиты.
В то же время, спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли оценил финансовый аспект потенциальной сделки и пришел к неутешительному выводу.
Итальянскому топ-клубу придется избавиться от кого-то из своих игроков прежде чем они смогут себе позволить Судакова.
Напомним, ранее сообщалось, что Наполи подпишет перспективного хавбека
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