iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентусу необходимо кого-то продать, прежде чем подписать Судакова

У туринцев финансовые проблемы.
Сегодня, 15:16
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Стали известны новые детали интереса Ювентуса к Георгию Судакову.

Как сообщает издание Tuttosport, наставник "зебр" Массимилиано Аллегри считает, что украинец - тот футболист, который необходим ему для усиления полузащиты.

В то же время, спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли оценил финансовый аспект потенциальной сделки и пришел к неутешительному выводу.

Итальянскому топ-клубу придется избавиться от кого-то из своих игроков прежде чем они смогут себе позволить Судакова.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи подпишет перспективного хавбека

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Георгий Судаков

Статьи по теме

Топовые клубы Италии претендуют на хавбека сенсационной Болоньи Топовые клубы Италии претендуют на хавбека сенсационной Болоньи
Голкипер Ювентуса с юмором ответил, какую позицию в клубе стоит усилить Голкипер Ювентуса с юмором ответил, какую позицию в клубе стоит усилить
Ювентус минимально одолел Рому Ювентус минимально одолел Рому
"Моя гордость": Жена Судакова поздравила Георгия с очередным достижением "Моя гордость": Жена Судакова поздравила Георгия с очередным достижением
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: jabbi занял 16-ю позицию
просмотров

Последние новости

Европа16:10
Наставник Жироны высказался о цели на сезон
Европа15:51
Нападающий Интера получил сразу из нескольких экзотических чемпионатов
Европа15:49
Бавария намерена подписать одно из открытий Бундеслиги
ММА15:22
Один из самых хайповых бойцов UFC объявил о возобновлении карьеры
Европа15:16
Ювентусу необходимо кого-то продать, прежде чем подписать Судакова
Европа14:59
Стали известны клубы из Саудовской Аравии, которые готовы подписать Варана
Европа14:41
Наставник Жироны высказался о возможном уходе лидера клуба в Барселону
Бокс14:35
"Надеюсь, скоро объявим": промоутер Камбососа высказался о бое с Ломаченко
Европа14:12
Легенду МЮ уволили из клуба второго английского дивизиона
Украина14:10
"С**а, у меня нет слов": тренер сборной Украины разнес 95-й Квартал за шутки об оккупированном городе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK