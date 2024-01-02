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Наполи нашел замену хавбеку, ушедшему в топ-клуб Германии

Лазар Самарджич перейдет в стан "партенопейцев",
Сегодня, 09:59
Лазар Самарджич / Getty Images
Лазар Самарджич / Getty Images

Итальянский Наполи усилится перспективным футболистом.

Как сообщает журналист Il Matino, "партенопейцы" согласовали трансфер 21-летнего Лазара Самарджича. Серб перейдет в стан коллектива Вальтера Маццари за 25 млн евро.

Отмечается, что футболист пока еще принадлежащий Удинезе должен заменить ушедшего в РБ Лейпциг Эльифа Эльмаса.

В действующем чемпионе Италии Самарджич будет получать 2.5 млн евро за сезон. Срок контракта не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи интересуется Судаковым. Данная информация появилась именно после ухода уже упомянутого Эльмаса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи

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