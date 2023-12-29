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Шахтер получил предложение по Судакову в размере 35 миллионов евро

Наполи и Ювентус ведут борьбу за украинский талант.
Сегодня, 17:53
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков стал трансферной целью сразу двух больших клубов Италии.

По информации Фабрицио Романо, Наполи и Ювентус связывались с "горняками", чтобы получить информацию о 21-летнем украинце.

Неаполитанцы видят в Судакове замену Элифу Элмасу, который недавно был продан в РБ Лейпциг. А "старая синьора" уже давно имеет футболиста на своих радарах.

Романо также сообщает, что Шахтер уже получил предложение по Судакову в размере 35 миллионов евро. Однако остается неизвестным, от кого оно было и принял ли его донецкий клуб.

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Ранее Георгий Судаков прокомментировал разговоры о его потенциальном трансфере, оценив перспективы своего перехода в другую команду.

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