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"Все будет решаться совместно с клубом": Судаков сделал заявление о потенциальном трансфере

Полузащитник Шахтера оценил перспективы перехода в другую команду.
Сегодня, 14:59
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков прокомментировал слухи о своем потенциальном трансфере.

"Пример Виктора Цыганкова и Артема Довбика очень показателен. Они перешли вроде бы в среднюю команду, теперь она лидирует в чемпионате Испании, а наших ребят уже хотят пригласить ведущие клубы Европы".

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"Возможно, нужен именно такой трамплин, хотя история Михаила Мудрика тоже показательна. Мы хорошо знали, каким он уехал в Челси, а теперь видим, каким он стал. Могу об этом судить по тренировкам и матчам за сборную. Мудрик прошел адаптацию и вышел на новый уровень в таком клубе.

Я знаю одно - все будет решаться совместно с моим клубом. Я очень уважаю интересы Шахтера, умеющего держать марку и продавать игроков, уважаю президента клуба и других руководителей, и уверен, что они так же желают мне успехов", - сказал Судаков в интервью Команда №1.

В нынешнем сезоне Судаков провел за Шахтер во всех турнирах 18 матчей, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Ювентус определился с суммой, которую готов заплатить за Судакова в январе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы Георгий Судаков

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