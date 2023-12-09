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Ювентус определился с суммой, которую готов заплатить за Судакова в январе

Также "бьянконери" рассматривают вариант с арендой украинского полузащитника.
Сегодня, 10:32
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Туринский Ювентус попытается подписать полузащитника Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова уже во время зимнего трансферного окна.

Как утверждает Tutto Juve, "бьянконери" будут готовы купить 21-летнего футболиста в январе, если "горняки" согласятся его отпустить за сумму не больше чем 25 миллионов евро.

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Также итальянский клуб рассматривает вариант с арендой украинского хавбека, если не удастся договориться о полноценном трансфере. Туринцы готовы включить в соглашение пункт о возможности выкупа игрока, но могут согласиться и на обязательство покупки.

В нынешнем сезоне Судаков провел за Шахтер во всех турнирах 17 матчей, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ювентус трансферы Георгий Судаков

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