Ювентус определился с суммой, которую готов заплатить за Судакова в январе

Туринский Ювентус попытается подписать полузащитника Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова уже во время зимнего трансферного окна.

Как утверждает Tutto Juve, "бьянконери" будут готовы купить 21-летнего футболиста в январе, если "горняки" согласятся его отпустить за сумму не больше чем 25 миллионов евро.

Читай также: В нужной футболке: Судаков после матча с Анвтерпеном ответил на критику журналиста

Также итальянский клуб рассматривает вариант с арендой украинского хавбека, если не удастся договориться о полноценном трансфере. Туринцы готовы включить в соглашение пункт о возможности выкупа игрока, но могут согласиться и на обязательство покупки.

В нынешнем сезоне Судаков провел за Шахтер во всех турнирах 17 матчей, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!