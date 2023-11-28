В нужной футболке: Судаков после матча с Анвтерпеном ответил на критику журналиста

В понедельник, 27 ноября, известный украинский журналист Игорь Цыганык в своей передаче "Цыганык LIVE" раскритиковал игру полузащитника Шахтера Георгия Судакова.

Это произошло после того, как "горняки" сыграли вничью с Полесьем (0:0) в рамках Украинской Премьер-лиги.

"Судаков, как только он переходит центр поля и его достаточно жестко встречают, он теряется. Я бы посоветовал снять с Судакова майку Ювентуса, потому что мне кажется, что он уже несколько недель а то и больше, играет именно в ней", - сказал Цыганык.

"Нет того Судакова, который был в прошлом году. Нет. Может быть, нет Мудрика, нет кому отдавать, нет с кем взаимодействовать в Шахтере. Но это вовсе не того уровня футболист, который может претендовать на то, чтобы быть лидером команды топ-уровня европейского клуба. И меня в этом убедила игра в сборной. Снимите с него футболку Ювентуса. Иначе потеряем".

И эти слова явно дошли до самого Георгия, ведь после победного матча с Антверпеном (1:0) в Лиге чемпионов он выложив в Stories Instagram две фотографии.

Первой фотографией оказался скриншот эфира Цыганыка, критикующего Судакова. А на второй - сам футболист, сидящий в футболке Шахтера после игры и держащий в руке клубную эмблему. Эту фотографию он лаконично подписал: "Как видите, я в футболке Шахтера".

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Напомним, что благодаря победе над бельгийским Антверпеном донецкий Шахтер гарантировал себе, как минимум, попадание в плей-офф Лиги Европы.

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