Шахтер гарантировал себе весенние выступления в еврокубках

Осталось только определиться с турниром, в котором донецкий клуб будет играть дальше.

Во вторник, 28 ноября, в Гамбурге донецкий Шахтер обыграл бельгийский Антверпен со счетом 1:0 в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

За счет этой победы команда Марино Пушича стала недосягаемой для Антверпена, который с нулем в графе набранных очков занимает последнее место группы Н.

Таким образом "горняки" гарантировали себе еврокубковую весну, так как ниже третьего места, дающего право выступить в плей-офф Лиги Европы, они уже точно не упадут.

Но что более интересно, Шахтер еще имеет шансы побороться с Порту и Барселоной за место в 1/8 финала Лиги чемпионов. На данный момент у трех команд по девять очков, но португальцы и испанцы еще не провели очный поединок.

Напомним, что единственный мяч во встрече с Антверпеном забил Николай Матвиенко, для которого этот гол стал первым в карьере в рамках Лиги чемпионов.

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