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Игрок сборной Украины забил дебютный гол в Лиге чемпионов

На это у него ушло практически три десятка поединков.
Сегодня, 20:18
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

В Гамбурге в рамках пятого тура группы Н Лиги чемпионов сошлись Шахтер и Антверпен.

На 12-й минуте матча "оранжево-черные" заработали право на штрафной удар, который привел к забитому голу.

Александр Зубков исполнил навес с левого фланга в штрафную, где Николай Матвиенко в падении нанес удар головой, с которым не справился голкипер бельгийского коллектива.

Стоит отметить, что для Матвиенко этот гол стал первым в Лиге чемпионов. До этого дня он принял участие в 28 матчах, в которых ни разу не отметился результативными дейсвтиями.

Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи между Шахтером и Антверпеном, где можно следить за событиями, которые разворачиваются на поле Фолькспаркштадиона.

ИсточникMEGOGO

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антверпен Сборная Украины Николай Матвиенко Шахтер Донецк

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Игрок сборной Украины забил дебютный гол в Лиге чемпионов
Игрок сборной Украины забил дебютный гол в Лиге чемпионов

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