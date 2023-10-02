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Антверпен - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов 04.10.2023

Команды встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 16:25
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В среду, 4 октября, донецкий Шахтер продолжит свой путь в еврокубковом сезоне-2023/24, сыграв второй матч в группе Лиги чемпионов. Соперником украинского клуба будет Антверпен.

Команды постараются набрать максимум очков, чтобы продолжить борьбу за попадание в евровесну.

Матч будет сыгран на арене Босейлстадионе в Антверпене. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Текстовая онлайн-трансляция матча Антверпен - Шахтер

Онлайн-трансляция будет доступна 4 октября, в 19:45 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 4 октября и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 19:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Смотреть онлайн трансляцию матча Антверпен - Шахтер

В Украине матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

Напомним, что в группе H Лиги чемпионов, кроме Шахтера и Антверпена, также выступают каталонская Барселона и португальский Порту. В первом туре "сине-гранатовые" разбили бельгийцев (5:0), а "драконы" обыграли украинский коллектив (3:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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