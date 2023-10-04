Антверпен - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 04.10.2023
"Горняки" проводят второй поединок в группе еврокубкового турнира.
В среду, 4 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде встречается с Антверпеном.
Бельгийский клуб вышел вперед уже на третьей минуте. Автором гола стал Муя.
До конца первого тайма бельгийцы забили второй. Баликвиша реализовал выход один в один.
Во втором тайме "горняки" отыграли один мяч. Сикан сократил отставание в матче.
Вашему вниманию видео первого гола Антверпена:
Вашему вниманию видео второго гола Антверпена:
Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи.
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