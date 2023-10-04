Антверпен - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 04.10.2023

"Горняки" проводят второй поединок в группе еврокубкового турнира.

В среду, 4 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде встречается с Антверпеном.

Бельгийский клуб вышел вперед уже на третьей минуте. Автором гола стал Муя.

До конца первого тайма бельгийцы забили второй. Баликвиша реализовал выход один в один.

Во втором тайме "горняки" отыграли один мяч. Сикан сократил отставание в матче.

Вашему вниманию видео первого гола Антверпена:

Вашему вниманию видео второго гола Антверпена:

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!