Сикан - лучший футболист матча Антверпен - Шахтер

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде переиграл Антверпен (3:2).

Главным героем встречи стал украинский форвард Даниил Сикан, который оформил дубль.

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Авторитетный портал WhoScored оценил действия игрока, дав ему наивысшую оценку среди всех футболистов, которые принимали участие в игре, - 8.4

Отметим, что Сикан забил свои первые голы в еврокубках.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Антверпен - Шахтер.

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