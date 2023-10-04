Сикан - лучший футболист матча Антверпен - Шахтер
Украинский футболист помог команде совершить невероятный камбэк.
В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде переиграл Антверпен (3:2).
Главным героем встречи стал украинский форвард Даниил Сикан, который оформил дубль.
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Авторитетный портал WhoScored оценил действия игрока, дав ему наивысшую оценку среди всех футболистов, которые принимали участие в игре, - 8.4
Отметим, что Сикан забил свои первые голы в еврокубках.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Антверпен - Шахтер.
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