Сикан забил первые голы в еврокубках

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер вырвал победу у Антверпена (3:2).

"Горняки" по итогу первого тайма уступали 0:2, но после перерыва совершили невероятное.

В составе Шахтера дубль сделал Сикан и голом отметился Ракицкий.

Примечательно, что Даниил забил свои первые голы в еврокубках.

Первый гол Сикана в еврокубках:

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Антверпен - Шахтер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!