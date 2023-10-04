Сикан забил первые голы в еврокубках
Украинец помог команде добыть победу.
В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер вырвал победу у Антверпена (3:2).
"Горняки" по итогу первого тайма уступали 0:2, но после перерыва совершили невероятное.
В составе Шахтера дубль сделал Сикан и голом отметился Ракицкий.
Примечательно, что Даниил забил свои первые голы в еврокубках.
Первый гол Сикана в еврокубках:
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Антверпен - Шахтер.
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