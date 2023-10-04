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Сикан забил первые голы в еврокубках

Украинец помог команде добыть победу.
Сегодня, 21:46
Даниил Сикан / ФК Шахтер Донецк
Даниил Сикан / ФК Шахтер Донецк

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер вырвал победу у Антверпена (3:2).

"Горняки" по итогу первого тайма уступали 0:2, но после перерыва совершили невероятное.

В составе Шахтера дубль сделал Сикан и голом отметился Ракицкий.

Примечательно, что Даниил забил свои первые голы в еврокубках.

Первый гол Сикана в еврокубках:

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Антверпен - Шахтер.

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