Хавбек Антверпена в матче против Шахтера повторил достижение де Брюйне

Артур Вермерен вписал свое имя в историю бельгийского футбола.

Артур Вермерен в борьбе против Александра Зубкова / shakhtar.com

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Антверпен играет с Шахтером.

Хавбек коллектива Марка ван Боммеля Артур Вермерен отличился дублем из ассистов в первом тайме поединка.

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Таким образом, Вермерен стал первым бельгийцем со времен де Брюйне, который сделал две голевые передачи в матче ЛЧ.

Отметим, что на момент написания новости счет в матче 2:3 в пользу Шахтера. За "горняков" забивали Сикан, оформивший дубль, и Ракицкий.

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