Антверпен - Шахтер: обзор и результат матча Лиги чемпионов 04.10.2023

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Антверпен на своем поле принял Шахтер.

Поединок для донецкого клуба начался ужасно. Ярослав Ракицкий не успел "потушить пожар" возле своей штрафной площадке и на третьей минуте Муя с передачи Вермерена открыл счет.

Спустя четыре минуты все тот же Муя отлично "поймал" мяч на ногу после выноса со штрафной и опасно пробил по воротам Шахтера, но удар полетел немного выше ворот. Позже Винсент Янссен с дальней дистанции попал в штангу ворот Дмитрия Ризныка.

В конце концов, хозяева все же добились своего и на 33 минуте уже упомянутый Вермерен отдал прекрасную передачу на Мишеля-Анжа Баликвишу, который легко переиграл Ризныка, решившего выйти из ворот.

После перерыва Шахтер начал играть намного агрессивнее с первых секунд второй 45-минутки. Уже через пару минут после перерыва преимущество Антверпена сократилось благодаря голу Cикана. Даниил отличился после того, как сперва Георгий Судаков сильным ударом угодил в перекладину, а Егор Назарина не переиграл вратаря. Форвард воспользовался неудачной игрой Жана Бюте и отправил мяч в сетку ворот головой.

Чуть позже уже упомянутый Назарина метров с 20 пробивал довольно опасно, но мяч пролетел рядом со штангой.

На 70 минуте "горняки" заработали опасный штрафной. Стандарт взялся исполнять Ярослав Ракицкий и при помощи рикошета опытный центрбэк сравнял счет. Спустя еще 5 минут Назарина до конца доборолся с защитником и голкипером Антверпена на правом полуфланге, прострелил на Сикана, а Даниил оформил дубль, отправив мяч в пустые ворота.

У коллектива Марка ван Боммеля было несколько моментов до конца поединка. На 83 минуте Тоби Альдервейрельд опасно пробивал со штрафного, на 89 он же хорошо ударил головой, но оба шанса, к счастью, не конвертировались в голы, а за пару секунд до конца Альдервейрельд еще и не забил пенальти после игры рукой Тараса Степаненко.

Статистика первого тайма матча Лиги чемпионов Антверпен - Шахтер

Антверпен - Шахтер 2:3

Голы: Муя, 3, Баликвиша, 33 - Сикан, 48, 76, Ракицкий, 71

xG: 0.89 - 2.51

Удары: 11 - 16

Удары в створ: 5 - 6

Владение мячом: 53% - 47%

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