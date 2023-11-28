Шахтер - Антверпен: результат матча

Во вторник, 28 ноября, донецкий Шахтер в условно домашнем матче принимал Антверпен.

С первых минут команды присматривались друг другу сдержанно атакуя, и уже на 12-й минуте Матвиенко замкнул передачу Зубкова, открыв счет в матче. После горла бельгийский клуб бросил все силы на то, чтобы отыграться, однако защита сумела сдержать натиск.

Под конец первого тайма Судаков мог удваивать преимущество, но не попал головой в практически пустые ворота. Во втором тайме картина матча не изменилась, Антверпен пытался давить, Шахтер уверенно оборонялся и очень остро атаковал. Дважды во втором тайме бельгийев спасала перекладина. Итоговый счет так и остался 1:0, Шахтер сохраняет шансы попасть в плей-оф.

Статистика матча Шахтер - Антверпен 5-го тура Лиги чемпионов

Шахтер - Антверпен 1:0

Гол: Матвиенко, 12

Ожидаемые голы (xG): 0,85 - 0,93

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 13 - 13

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 6 - 12

Угловые: 4 - 9

Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров - Степаненко, Крыськив (Келси, 89), Судаков, Зубков, Невертон (Бондаренко, 70) - Сикан (Ракицкий, 90+6).

Антверпен: Бюте - Вейндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай - Юсуф (Иленихена, 73), Вермерен, Муя, Керк (Эджуке, 46), Баликвиша- Янссен.

Предупреждения: Гочолейшвили, 83 - Кулибали, 30, Керк,45+1, Муя, 90+3

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